الصدر يشد الرحال الى ايران.. اقالة عبد المهدي على رأس اولوياته

2019/11/03 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد أفادت مصادر إيرانية بأن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد غادر الليلة مدينة النجف متجهاً إلى إيران، وذلك بعد أن عاد من الأخيرة إلى العراق الأسبوع الماضي، وظهر بين المتظاهرين في النجف وهو يقود سيارته.وذكر الصحافي الإيراني، فريد مدرسي، على حسابه الخاص عبر “تويتر”، أن الصدر في طريقه إلى إيران على […]

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