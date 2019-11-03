English | كوردى

متظاهرون يقطعون الجسور الرئيسة في الناصرية 'صور'


متظاهرون يقطعون الجسور الرئيسة في الناصرية 'صور'
2019/11/03 | 09:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متظاهرون يقطعون الجسور الرئيسة في الناصرية 'صور') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متظاهرون يقطعون الجسور الرئيسة في الناصرية 'صور') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا