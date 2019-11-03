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#كريم محمد الجمال - الحصار الفكري للوهابية


#كريم محمد الجمال - الحصار الفكري للوهابية
2019/11/03 | 09:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كريم_محمد_الجمال تعاني المنطقة العربية وما حولها من صراعات إقليمية ودولية غيبت فيها إرادة هذه الشعوب العريقة , ووضعتها تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية وثقافية في ظل غياب الديمقراطية وتراجع لحقوق الإنسان وحريات التعبير والمستوي التعليمي والبحث العلمي .

وكان في الثراء المادي لبعض الدول النفطية أو الاستقرار في الدول السياحية ما يعوض ذلك البؤس بأشياء مثل الأمن والاستقرار مع هامش حريات تحت السيطرة , و إلي الحد الم......

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