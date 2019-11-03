2019/11/03 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كريم_محمد_الجمال تعاني المنطقة العربية وما حولها من صراعات إقليمية ودولية غيبت فيها إرادة هذه الشعوب العريقة , ووضعتها تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية وثقافية في ظل غياب الديمقراطية وتراجع لحقوق الإنسان وحريات التعبير والمستوي التعليمي والبحث العلمي .وكان في الثراء المادي لبعض الدول النفطية أو الاستقرار في الدول السياحية ما يعوض ذلك البؤس بأشياء مثل الأمن والاستقرار مع هامش حريات تحت السيطرة , و إلي الحد الم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كريم محمد الجمال - الحصار الفكري للوهابية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كريم محمد الجمال - الحصار الفكري للوهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).