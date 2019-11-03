انباء عن مغادرة الصدر الى ايران .. ومقربون منه ينفون صحة ذلك

2019/11/03 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد نفى مقربون من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الاحد، الانباء التي تحدثت عن صفر الاخير الى ايران.وأفادت مصادر إيرانية في وقت سابق كما نقلت صحيفة خليجية، بأن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد غادر الليلة مدينة النجف متجهاً إلى إيران، وذلك بعد أن عاد من الأخيرة إلى العراق الأسبوع الماضي، […]

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