2019/11/03 | 09:19

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متظاهرو ميسان يغلقون الطرق المؤدية للحقول النفطية في المشرح ويعيدون الموظفين إلى منازلهم

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

أكدت نقابة المعلمين في محافظة ديالى، السبت، الاستمرار بالاضراب لغاية يوم الخميس المقبل، مبينة أنه يكون داخل المدارس.

وقالت النقابة في بيان، "لكثرة الاستفسارات الواردة إلينا وايمانا منا بمطالب جماهير الشعب العراقي ا

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير التجارة محمد هاشم العاني، السبت 2 تشرين الثاني 2019، ان اغلاق الموانئ الجنوبية من قبل متظاهرين سيؤثر سلبيا على انسيابية دخول المواد الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية الى مخازن الوزارة.

وقال الوزير في بيان ت

بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت (2 تشرين الأول 2019)، انه نقابة المعلمين لديها الصلاحية الكاملة للدعوة للأضراب عن الدوام، مبينا بالوقت ذاته انه لا يمكن مقاضاتها بسبب هذه الدعوة.

وقال التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ا

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