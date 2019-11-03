“بالصورة”.. شارع في النجف يتحول من “الخميني” الى “شهداء ثورة تشرين” بامر من الشعب

2019/11/03 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق اقدم متظاهرون، الليلة الماضية، بتغيير اسم شارع “الإمام الخميني” في مدينة النجف، إلى شارع “شهداء ثورة تشرين”.وبحسب صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر متظاهرون وهم يمسحون اسم شارع الإمام الخميني ويعلقون لافتات كتب عليها: “بأمر الشعب..شارع شهداء ثورة تشرين”.وفي وقت سابق اعلن عدد من العراقيين عن احتجاجهم […]

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