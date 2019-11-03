تحرير مختطفة والقبض القبض على خاطفيها في بغداد

2019/11/03 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها غربي بغداد.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، انه "بعد متابعة من منطقة الى أخرى، تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من تحرير مختطفة والقاء القبض على المتهم الذي اقدم على إختطافها وضبط العجلة التي استخدمها في جريمته بإحدى السيطرات الأمنية غربي العاصمة بغداد".

واضاف انه "قد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

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