2019/11/03 | 09:29

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بالصور..



متظاهرو واسط يقطعون شوارع الكوت في أول أيام العصيان المد

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بالصور..



متظاهرو واسط يقطعون شوارع الكوت في أول أيام العصيان المدني

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