“بالفديو”.. الاعلامية حليمة بولند تثير ضجة بسبب مقطع فديو صورته في “المسجد النبوي”

2019/11/03 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو جديد لها سمع فيه صوتها وهي تقف خلف شبك وتشير إلى الحرم النبوي معربة عن إعجابها بالمنظر.وقالت: “ما شاء الله المنظر يجنن.بازور الحرم النبوي أول وبعدها باروح التغطية الإعلانية”.ووثقت حليمة زيارتها للمسجد النبوي بمقطع فيديو نشرته […]

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