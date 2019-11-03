بسبب الاحتجاجات.. توضيح عن رواتب موظفي ومتقاعدي العراق

2019/11/03 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت الاحتجاجات العراقية شهرها الثاني وسط دعوات لعصيان وإضراب عام – تصوير: محمد علاء الدين

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