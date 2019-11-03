محمد الحنفي - هل تقهقر المهدي في زمنه... حتى نتقهقر...

2019/11/03 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي من يضحي...من يستعد...للمزيد من التضحية...من يضع في الاعتبار...أن يقدم روحه...في سبيل...ما يقتنع به...من أجل تحقيق الأهداف...لا يتقهقر...ولا يعرف...كيف يتقهقر...ولا ينام...على أرض تتقهقر...°°°°°°والشهيد المهدي...ابن الشعب العظيم...كلن حريصا...على أن لا يتقهقر...على تقدم الحركة...على أن تصير محققة...لكل الأهداف...على......

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