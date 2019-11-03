عدنان يوسف رجيب - دعوة للإضراب العام في العراق

2019/11/03 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_يوسف_رجيب تعقيب على الحالة المبهجةً الرائعة لوضع الشباب المتظاهرين، وللعراقيين جميعا، حاليا ....نجدد الدعوة للقول: ان هوءلاء العراقيون المتظاهرون، المطالبون بحقوقهم وحقوق الشعب....مطالبهم عادلة وأساسيةوانهم جواهر في الوطنية والكرامة والأخلاق...اننا نعتز بهم....كثيرا...الشباب المتظاهرون، لم تغيرهم اخلاق الحكام المتهافتون في الاسلام السياسي, ولا اخلاق البعثيين الخونة، الذي حكموا العراق لأربعي......

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