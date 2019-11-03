فريق الشرطة يتوجه الى موريتانيا لملاقاة نادي نواذيبو بغياب 4 لاعبين

2019/11/03 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشد وفد فريق الشرطة بكرة القدم رحاله مساءَ اليوم الاحد الى موريتانيا لملاقاة نادي نواذيبو في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الابطال يوم الاربعاء المقبل وسط غيابات مؤثرة.

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