القضاء يوجه بتدقيق اعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشَكلة بعد 2003

2019/11/03 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجتمع رئيس مجلس القضاء الاعلى اليوم في مكتبه مع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي.

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