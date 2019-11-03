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القضاء يوجه بتدقيق اعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشَكلة بعد 2003


القضاء يوجه بتدقيق اعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشَكلة بعد 2003
2019/11/03 | 09:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أجتمع رئيس مجلس القضاء الاعلى اليوم في مكتبه مع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي.

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