خصوصاً العقود الكبيرة.. القضاء يوجه بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

2019/11/03 | 09:50

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بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، الأحد (3 تشرين الثاني 2019)، بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، المشكلة بعد العام 2003.

وذكر بيان صادر عن المجلس، تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اجتمع اليوم في مكتبه مع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي".

وأضاف، أن "القاضي فائق زيدان وجه بتكليف المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بتدقيق اعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الان وتحديدا العقود والمشاريع الكبيرة".

ولفت البيان الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الاحد (03 تشرين الثاني 2019)، إطلاق سراح 439 نزيلا بينهم 382 من الرجال، و57 من النساء، خلال شهر تشرين الأول الماضي لعام 2019.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري، في

بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر أمني من محافظة ميسان، الاحد (03 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين في المحافظة أغلقوا الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في المشرح.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين غاضبين اقدموا على غلق الطرق المؤدية إل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت نقابة المعلمين في محافظة ديالى، السبت، الاستمرار بالاضراب لغاية يوم الخميس المقبل، مبينة أنه يكون داخل المدارس.

وقالت النقابة في بيان، "لكثرة الاستفسارات الواردة إلينا وايمانا منا بمطالب جماهير الشعب العراقي ا

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