متظاهرون يقطعون طريق منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران

2019/11/03 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ميسانأفاد مراسل “كلكامش برس” بمحافظة ميسان، الاحد، بأن متظاهرين قطعوا طريق منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران.

وذكر مراسلنا، إن “متظاهرين قطعوا طريق منفذ الشيب الحدودي البري بين العراق وإيران من جهة محافظة ميسان”.

وأضاف، أن “قطع الطرق يأتي في إطار العصيان المدني، الذي دعا إليه مجموعة من المتظاهرين في بغداد والمحافظات الأخرى”.

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