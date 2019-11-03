2019/11/03 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن توفر السيولة المالية الكافية في كافة فروعه ببغداد والمحافظات لتوزيعها كرواتب للموظفين والمتقاعدين وحتى اصحاب المنافذ الخاصة .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان المصرف مستمر ومن خلال فروعه في صرف رواتب موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين وفئات اخرى فضلا عن توزيع مستحقات اصحاب المنافذ الخاصة وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه.

ودعا المصرف، الموظفين والمتقاعدين الى زيارة احد فروعه واستلام راتبه في اَي وقت يشاء .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يؤكد توفر السيولة المالية الكافية لتوزيع الرواتب) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يؤكد توفر السيولة المالية الكافية لتوزيع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).