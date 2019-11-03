هيئة السوق المالية السعودية توافق على طلب أرامكو إدراجها في البورصة

2019/11/03 | 10:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية.

ويستهدف الطرح العام الأولي لأكبر شركة ربحية في العالم دفع الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، التي أبرزت هجمات 14 أيلول على اثنتين من منشآتها النفطية تأثير اعتمادها على الخام.

وقالت الهيئة في بيان "تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ("الشركة") تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام".

وذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر أن الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من تشرين الثاني.

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