2019/11/03 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: ازدحامات شديدة في بعض مناطق بغداد بسبب غلق عدة طرق من قبل محتجين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/03 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: ازدحامات شديدة في بعض مناطق بغداد بسبب غلق عدة طرق من قبل محتجين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: ازدحامات شديدة في بعض مناطق بغداد بسبب غلق عدة طرق من قبل محتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).