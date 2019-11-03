فاطمة ناعوت - التذكرةُ قاتلةٌ … لأن القانونَ طيبٌ وأمّي

2019/11/03 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialالقانون...هل يجبُ أن يكون حازمًا حاسمًا؟ نعم، بالطبع.هل نؤمن بأن الفارق بين دولة متحضرة، ودولة متخلفة، هو احترام القانون وتطبيقه؟! نعم بالطبع.هل نؤمن بأن تطبيق القانون هو الضمانة الأولى لحفظ النظام والأمن والتخلص من الفوضى والعشوائية؟ هل ينبغي علينا أن ننظر إلى القانون في إجلال وتوقير ورهبة؟ وهل يجوز لنا، ونحن ننظر إلى القانون بعين الإجلال، أن نرمق أحيانًا، بطرف العي......

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