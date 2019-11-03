إعلان مهم عن أوامر تعيينات تربية بغداد

2019/11/03 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت محافظــــة بغداد ان الاوامــــر الادارية الخاصة بالتعيينات، ستصدر خلال اليومين المقبلين، مؤكدة اســــتحصال الموافقة على إدراج اسماء المحاضرين ممن يتم تعيينهم ضمن العقود للعام المقبل 2020.

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