بالصور.. متظاهرو ميسان يغلقون الطرق المؤدية للحقول النفطية ويعيدون الموظفين إلى منازلهم

2019/11/03 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ميسانأفاد مصدر أمني من محافظة ميسان، الاحد ، بأن المتظاهرين في المحافظة أغلقوا الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في المشرح.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “متظاهرين غاضبين اقدموا على غلق الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في المشرح، ومنعوا الموظفين من الوصول إليها”.

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