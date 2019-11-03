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اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي


اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي
2019/11/03 | 10:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي 

 

يتبع.

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