2019/11/03 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي

يتبع.



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