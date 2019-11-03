2019/11/03 | 10:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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