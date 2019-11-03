الغاز المسيل للدموع.. عندما يصير قاتلاً مأجوراً في العراق

2019/11/03 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريد إدوار لم تكن عبوات (الكولا) الممتلئة والمياه المعدنية التي اصطحبها #المتظاهرون معهم إلى ساحات الاحتجاجات، كافيةً لإزالة تأثيرات الغاز الذي أصاب “أحمد عماد” وهو يشارك في تظاهرات #ساحة_التحرير وسط […]

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