“العصيان المدني” يدخل حيز التنفيذ .. المتظاهرون يغلقون الشوارع في بغداد: تعرف على الطرق المقطوعة

2019/11/03 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بدأ المتظاهرون ،اليوم الاحد، بتصعيد جديد ضد الحكومة المركزية بالعاصمة بغداد، والحكومات المحلية في المحافظات، وذلك بعد قطع العشرات من الطرق الرئيسة والفرعية في المناطق السكنية والطرق السريعة لمنع الموظفين من التوجه الى دوائرهم.بغداد ..فارغة ومكتظة بنفس الوقت! هذا وبدت بغداد في صباح الاحد، خالية من سكانها في بعض […]

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