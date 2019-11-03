2019/11/03 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا المنبر العراقي، اليوم الاحد، الحكومة لاعلان نتائج التحقيق الاولي حول الجهة التي تقف وراء قتل المتظاهرين.

وقال المنبر في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "بالرغم من مرور اكثر من اسبوع على اعلان نتائج التحقيق الأولي في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين، ما يزال القاتل مجهولاً وما يزال الرأي العام يجهل الجهات التي اعطت اوامرها باطلاق الرصاص على المحتجين السلميين".

واضاف البيان، ان "المنبر العراقي يستنكر الصمت المطبق ازاء هذا الموضوع والذي تسبب باستمرار نزيف الدم واعمال الاعتداء على المتظاهرين السلميين"، داعيا الحكومة الى تحقيق ما وعدت به وتشخيص تلك الجهات ومن وجه لها الاوامر، لأجل تقديمهم لمحاكمة علنية عادلة امام الشعب لينالوا جزاءهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنبر العراقي يدعو الحكومة لكشف هوية من قتل المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنبر العراقي يدعو الحكومة لكشف هوية من قتل المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).