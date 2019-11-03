متظاهرو ميسان يقطعون طريق المشرح إلى منفذ الشيب الحدودي

2019/11/03 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقدم متظاهرو محافظة ميسان، اليوم الاحد، على قطع الطريق المؤدي الى حقل البزركان النفطي ومصفى ميسان النفطي ومنفذ الشيب الحدودي في ميسان بقضاء المشرح.

وقال مراسل "الغد برس"، إن المتظاهرين اقدموا على قطع الطريق المؤدي الى حقل البزركان النفطي ومصفى ميسان النفطي ومنفذ الشيب الحدودي في ميسان بقضاء المشرح.

ويأتي قطع الطرق في اطار العصيان المدني الذي دعا إليه مجموعة من المتظاهرين في بغداد والمحافظات الأخرى.

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