ريال مدريد يسقط بفخ التعادل امام بيتيس

2019/11/03 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اضاع ريال مدريد فرصة اعتلاء صدارة الدوري الاسباني عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس، مساء امس السبت، في معقلع السانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الجولة الـ١٢ من الليجا.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى ٢٢ نقطة في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف المُتصدر برشلونة، ورفع ريال بيتيس رصيده إلى ١٣ نقطة في المركز الرابع عشر.

ولم يستغل الميرنجي خسارة برشلونة أمام ليفانتي اليوم بنتيجة (١-٣) للعودة للصدارة، ليهدي الكبار فريق غرناطة الصاعد حديثا الفرصة للصدارة حال حقق الانتصار اليوم ضد ريال سوسييداد.

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