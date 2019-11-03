آمال قرامي - في محاولات صناعة الشخصية السياسية الكاريزماتية

2019/11/03 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي بنية العلاقة بين الرئيس والحكومة والأحزاب، من جهة، والرئيس والتونسيين ، من جهة أخرى؟ هل ثمّة تصوّر مختلف لتدبير السياسية ؟وهل تتوفّر الإرادة السياسيّة الجماعيّة والكافية لإحداث التغيير المنشود؟نسوق هذه التساؤلات بعد متابعتنا للجدل الذي صاحب مقابلة الرئيس مع عدد من ممثّلي الأحزاب والمنظمات، وبعد سلسلة الإقالات، والاستقالات والتعيينات...وهو جدل كشف عن تمثّل فئة من المتابعين للشأن السياسيّ ع......

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