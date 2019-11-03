2019/11/03 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- ذكر وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني الأحد أن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر.

وقال العاني في بيان إن الاحتجاجات تكبد العراق "مبالغ طائلة"، مشيرا الى أن "إغلاق الموانئ الجنوبية من قبل متظاهرين سيؤثر سلبيا على انسيابية دخول المواد الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية الى مخازن الوزارة".

وأضاف أن "هناك عددا من البواخر محملة بالرز والمواد الغذائية لصالح وزارة التجارة، تأخر تفريغ حمولتها، بسبب إغلاق الموانئ وهذا يكلف العراق أموال طائلة، كون أن الوزارة لديها عقود مع الشركات والبواخر، بتوقيتات معينة لعمليتي الشحن والتفريغ".

وأشار الوزير الى أن "الوزارة تقف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وعملت بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتلبيتها، ومن هنا نهيب بالمتظاهرين بعدم تعريض مصالح الشعب للخطر، خاصة وان هذه البواخر تحمل مواد غذائية للمواطنين".

وأغلق آلاف المحتجين كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الرئيسي المطل على الخليج قرب مدينة البصرة بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاههم الليلة الماضية.

وتوقفت العمليات تماما بالميناء منذ يوم الأربعاء.



ويستقبل الميناء معظم واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية والسكر.





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