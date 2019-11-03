العراق الى جانب الكويت وهونج كونج والإمارات في قرعة آسيا لكرة اليد

2019/11/03 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت قرعة البطولة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات الكويت وهونج كونج والإمارات.

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