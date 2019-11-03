ذي قار.. توقف العمل بمصارف رئيسة وفتح جميع الجسور المغلقة

2019/11/03 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقف العمل في عدد من المصارف الرئيسة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بعد خروج تظاهرات شعبية.

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