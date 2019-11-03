التعليم تحدد آخر موعد للتسجيل في المعاهد والكليات

2019/11/03 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس المقبل، كآخر موعد للتســــجيل في المعاهد والكليات، في الوقت الذي أعلنت فيه افتتاح قناة المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية ضمن الجامعات والكليات الاهلية.

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