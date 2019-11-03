بتصعيد جديد.. العراقيون يصحون على ’’طرق مقطوعة’’ في بغداد وعدد من المحافظات

2019/11/03 | 10:52

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بغداد اليوم- بغداد

شهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، الأحد (3 تشرين الثاني 2019) عصياناً مدنيا واضراباً نظمه متظاهرون في عدد من المحافظات، بعد قطعهم الطرق الرئيسية ومنع الموظفين وطلبة الجامعات والمدارس من التوجه إلى دوائرهم وكلياتهم ومدارسهم.

ففي العاصمة بغداد قطع المتظاهرون الشوارع الرئيسية بدءاً من مدينة الصدر ومناطق شرق القناة والزعفرانية حيث منع المضربون الموظفين والطلبة من الخروج من مناطق سكناهم والشوارع المؤدية إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس.

وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية والفرعية في مناطق شرق القناة والزعفرانية ومدينة الصدر وسريع محمد القاسم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن متظاهري ميسان أغلقوا الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في المشرح، مضيفاً أن قطع الطرق يأتي في ضمن العصيان المدني الذي دعا إليه مجموعة من المتظاهرين أمس السبت.

بينما قام متظاهرو البصرة بقطع طريق منفذ الشيب البري بين الحدود العراقية ـ الإيرانية تضماناً مع الإضراب العام الذي دعا إليه متظاهرو العاصمة بغداد، فيما قطع المتظاهرون الطريق الرابط بين خور الزبير وام قصر بالإطارات المحترقة، من اجل منع وصول الموظفين إلى دوائرهم، وتحقيق العصيان المدني، حتى تحقيق المطالب.

وشهدت محافظات البصرة والناصرية والديوانية وميسان وكربلاء وواسط قيام متظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية والحيوية ضمن إطار العصيان المدني والإضراب العام للضغط على الحكومة المركزية في تحقيق مطالب المتظاهرين.

من جانب آخر قامت القوات الأمنية بإعادة فتح الجسور في محافظة الناصرية بعد إغلاقها من قبل المتظاهرين الذين قطعوا الطرق الرئيسية والجسور الحيوية دعماً للعصيان المدني والإضراب العام الذي انطلق صباح اليوم الأحد.

يذكر ان متظاهري العاصمة بغداد دعوا أمس السبت إلى العصيان المدني والقيام بإضراب عام لشل حركة الدوائر والمؤسسات الحكومية للضغط على الحكومة في تحقيق مطالب المتظاهرين في البلاد.

بغداد اليوم ـ الديوانية

أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، الأحد (03 تشرين الثاني 2019)، بأن قوة أمنية اعتلقت المحافظ السابق سامي الحسناوي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "قوة أمنية أقدمت على اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي ال

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير النقل السابق كاظم فنجان الحمامي، الاحد (3 تشرين الثاني 2019)، عن عدة أضرار قال إنها ستكون نهاية لمحاصرة ميناء الغاز السائل في البصرة من قبل متظاهرين.

وقال الحمامي، في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إنه "في صباح هذا ا

بغداد اليوم _ البصرة

دعا محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، المتظاهرين الى عدم الاضرار بميناء ام قصر.

وقال العيداني في تغريدة على تويتر، "أيها الشباب الواعد، ان ميناء ام قصر مُلكُكُم وذخيرتكم جميعا وإيقاع الضرر به يعكس صورة مشوهة عن م

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