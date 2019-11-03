2019/11/03 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الإعلام الأمني: اعتقال الإرهابي الملقب “ابو هارون” بعد نصب كمين محكم له جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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