ضياء الشكرجي - مع إعلان الثورة بمطالبه العشرين 2/3

2019/11/03 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comأواصل تناول إعلان ثوار التحرير مطالبهم الـ 20 التي كتبوها من قلب الساحة في العاصمة بغداد واضعا تعليقاتي بين مضلعين [هكذا]:إجراء انتخابات مبكرة وبإشراف أممي ويمنع الترشح لها من الأحزاب والكتل السياسية التي شاركت في العملية السياسية منذ ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- وحتى يوم انتصار الثورة.[وردت في مقالة لي في 15/10/2019 تحت عنوان «حل الأحزاب لمرحلة انتقالية» المقاط......

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