بالصور.. إغلاق ساحة النسور بالأسلاك الشوكية

2019/11/03 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن الأجهزة الأمنية أغلقت ساحة النسور بالأسلاك الشوكية ومنعت التظاهر فيها.

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