الموافقة على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام

2019/11/03 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صباح الأحد، موافقتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، على أن يتم نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

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