محافظة بغداد: الأوامر الإدارية للتعيينات تصدر خلال اليومين المقبلين

2019/11/03 | 11:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت محافظة بغداد أن الاوامر الادارية الخاصة بالتعيينات ستصدر خلال اليومين المقبلين، مؤكدة استحصال الموافقة على إدراج اسماء المحاضرين ممن يتم تعيينهم ضمن العقود للعام المقبل 2020.

وقال محافظ بغداد محمد العطا، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة استحصلت موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على مجموعة من القرارات التي تصب بصالح المتقدمين للتعيين على ملاكات مديريات التربية الست في بغداد، فضلا عن المحاضرين بالمجان"، موضحا أن "القرارات تشمل ايضا، عدم الممانعة من اصدار المحافظة اوامر التعيين للاسماء الفائزة بقرعة تعيينات التربية".





وأضاف أن" ملف التعيينات سيحسم خلال اليومين المقبلين، بعد ان تسلمت المحافظة قوائم اسماء المقبولين من جميع المديريات نهاية الاسبوع الماضي".

في السياق نفسه، اوضح العطا أن "المحافظة حصرت اسماء واعداد المحاضرين بالمجان سواء الذين تسلموا او لم يتسلموا المنحة المالية التي صرفتها المحافظة لتعيينهم ضمن حركة الملاك لعامي 2018 و2019 على ان يجري ادراج التخصيص المالي لدرجاتهم ضمن موازنة العام المقبل 2020".

ونوه بأن القرارات تضمنت ايضا تحويل جميع المحاضرين الذين لم تظهر اسماؤهم بقوائم التعيينات، الى متعاقدين وادراج ذلك ضمن موازنة العام المقبل.

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