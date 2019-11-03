2019/11/03 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني: الإرهابي ابو هارون اعترف بمعلومات اسهمت في العثور على متفجرات وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/03 | 11:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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