بالصور.. رجال مرور يخشون على {كرفانهم} ويكتبون هذه العبارة

2019/11/03 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عبر رجال مرور عن خشيتهم على {كرفانهم} من الحرق او التخريب.

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