تأجيل إطلاق القمر الصناعي الروسي

2019/11/03 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي غلوناس-إم للملاحة من قاعدة بليسيتسك الفضائية، المقرر في 2 كانون الأول، لمدة أسبوع، حسبما ذكر مصدر في صناعة الفضاء والصواريخ .

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