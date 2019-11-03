مفوضية حقوق الإنسان تطالب الحكومة القوات الأمنية بتحري مصير ناشطة مدنية

2019/11/03 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، القوات الأمنية بتحري مصير الناشطة المدنية “صبا المهداوي”.وقالت المفوضية في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إنها “تطالت الحكومة وقواتها الأمنية لتحري مصير الناشطة المدنية د.صبا المهداوي والتي أختطفت مساء الأمس من جهات مجهولة في مدينة البياع مركز قضاء الكرخ ببغداد”.وأضافت المفوضية

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