متظاهرون يقتحمون مبنى قائممقامية القرنة في البصرة

2019/11/03 | 11:23

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الاحد (03 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين اقتحموا مبنى قائممقامية القرنة في البصرة، للمطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية، التي اعلن عنها محافظ البصرة، اسعد العيداني، في وقت سابق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين اقتحموا مبنى قائمقامية القرنة، للمطالبة بتوفير 30 الف درجة وظيفية اعلن عنها العيداني في وقت سابق، الا أن الدرجات لم يتوفر منها سوى 600 درجة فقط".

وأضاف أن "المتظاهرين حذروا من عدم تنفيذ الوعود التي اطلقتها الحكومة بتشغيل 30 الف عاطل عن العمل".

بغداد اليوم- بغداد

شهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، الأحد (3 تشرين الثاني 2019) عصياناً مدنيا واضراباً نظمه متظاهرون في عدد من المحافظات، بعد قطعهم الطرق الرئيسية ومنع الموظفين وطلبة الجامعات والمدارس من التوجه إلى دوائرهم وكلياتهم ومدا

بغداد اليوم ـ الديوانية

أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، الأحد (03 تشرين الثاني 2019)، بأن قوة أمنية اعتلقت المحافظ السابق سامي الحسناوي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "قوة أمنية أقدمت على اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي ال

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير النقل السابق كاظم فنجان الحمامي، الاحد (3 تشرين الثاني 2019)، عن عدة أضرار قال إنها ستكون نهاية لمحاصرة ميناء الغاز السائل في البصرة من قبل متظاهرين.

وقال الحمامي، في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إنه "في صباح هذا ا

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