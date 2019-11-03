تجارة كردستان تتوقع ارتفاع حجم التجارة الخارجية إلى 33 مليار دولار

2019/11/03 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان ،الاحد، أن يبلغ حجم التجارة الخارجية في الإقليم، العام الجاري، 33 مليار دولار مع مختلف دول العالم، لافتة إلى وجود مؤشرات إيجابية بالصدد.

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