شاهد بالفيديو.. متظاهر يؤكد أن القوات الأمنية تحمي المحتجين ويتهم مسلحين ملثمين بقتلهم

2019/11/03 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد فيما تتوالى الاتهامات لجهات مسلحة غير نظامية بقمع التظاهرات وقتل المحتجين؛ تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر أحد المتظاهرين وهو يقف إلى جوار القوات الأمنية، مؤكداً أنهم يحمون المحتجين، في الوقت الذي يقمعهم فيه ملثمون يرتدون الزي الأسود.وعلى وقع أصوات القنابل الدخانية؛ ظهر في الفيديو الذي التقط أسفل جسر الجمهورية […]

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