مصدر: توقف مشروع اكساء طرق طوزخورماتو بسبب تدخل احزاب بعملية إخلاء التجاوزات

2019/11/03 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بان مشروع اكساء شوارع طوزخورماتو توقف بسبب التجاوزات على الطريق وتدخل الاحزاب وشخصيات متنفذة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مشروع اكساء طرق قضاء طوزخورماتو توقف سبب التجاوزات الحاصلة على طريق المشروع".

واضاف "إضافة الى عدم الإخلاء على الرغم من التبليغات الرسمية من الوحدة الإدارية"ز

واوضح "كما ان الأجهزة الأمنية امتنعت من تنفيذ اوامر الاخلاء بسبب تدخلات الأحزاب والشخصيات المتنفذة".

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