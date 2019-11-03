بالصور.. معلمو بابل يتظاهرون وسط المحافظة ويعلنون اضرابهم عن الدوام طيلة الاسبوع الحالي

2019/11/03 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلخرج المئات من المعلمين والمدرسين في بابل، اليوم الأحد، في تظاهرات الحلة مُعلنين اضرابهم عن الدوام هذا الأسبوع لحين تحقيق مطالب المتظاهرين.

ووثقت “كلكامش برس” صوراً للمعلمين والمدرسين الذينَ خرجوا اليوم للتظاهرات مطالبين بتنفيذ المتظاهرين، معلنين إضرابهم عن الدوام حتى تلبية مطاليبهم.

وقررت نقابة المعلمين في بابل يوم أمس عن إضرابها عن الدوام لهذا الإسبوع حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين.

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