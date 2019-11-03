القوات الأمنية تداهم منزل مدونٍ انتقد صمت (الرمادي) حيال التظاهرات

2019/11/03 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق داهمت #القوات_الأمنية في محافظة #الأنبار، فجر اليوم الأحد، منزل المدون الأنباري ”أيوب سعد“، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية منشوراته المتعلّقة بالتظاهرات الحالية في العراق.وقال […]

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