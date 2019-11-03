قائد عمليات بغداد للمتظاهرين: نحن لحمايتكم

2019/11/03 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الأحد، أهمية الحفاظ على سلمية التظاهر، وعدم الاقتراب من الحواجز الأمنية، والتعاون مع القوات الأمنية من خلال الاخبار عن المندسين والمخربين.

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